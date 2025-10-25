"أونروا": الحاجة للمأوى والدفء بغزة تزداد مع اقتراب الشتاء

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، يوم السبت، أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، لكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وأكدت على ضرورة استئناف السماح لها بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام "إسرائيل" بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحًا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.