عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

"أونروا": الحاجة للمأوى والدفء بغزة تزداد مع اقتراب الشتاء

الرسالة نت - غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن الحاجة للمأوى والدفء في غزة تزداد مع اقتراب الشتاء.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، يوم السبت، أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، لكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وأكدت على ضرورة استئناف السماح لها بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام "إسرائيل" بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحًا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307643

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر