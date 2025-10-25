"هيومن رايتس" تدعو لممارسة ضغوطات فورية على "إسرائيل"

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي، إلى ممارسة ضغوط فورية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم السبت، على ضرورة التزام "إسرائيل" بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان توفير المساعدات للفلسطينيين دون عوائق".

وشددت على ضرورة السماح لوكالة "أونروا" بإدخال المساعدات بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقالت المنظمة إن استمرار منع أو عرقلة دخول المساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار والهجمات المتواصلة.

وحذرت منظمات أممية من مجاعة شاملة في قطاع غزة، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر وتدمير البنية التحتية للمساعدات.

ودخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى 20 أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.