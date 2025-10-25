"أمن المقاومة" يحذر من علب مموهة متفجرة على شكل مواد غذائية

أصدر أمن المقاومة عبر منصة "الحارس" تحذيرًا أمنيًا عاجلًا يدعو فيه المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، بعد رصد علب معدنية مموهة تشبه علب الأغذية المحفوظة يُشتبه باحتوائها على مواد متفجرة أو فخاخ تفجيرية معدّة للانفجار فور فتحها.

وأوضح البيان أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن هذه العلب صُممت على شكل “معلبات لحمة” أو “مواد تموينية” تُفتح بواسطة مفتاح معدني مثبت في الغطاء، ما يجعلها قنابل مموهة شديدة الخطورة، يُرجَّح أن تكون من مخلفات الاحتلال أو أدوات تمويه تُركت في مناطق المواجهة لاستهداف من يقترب منها.

وأكد أمن المقاومة على ضرورة عدم الاقتراب أو لمس أي جسم مشابه أو محاولة فتحه، ومنع التصوير أو العبث بالموقع بأي شكل من الأشكال، داعيًا إلى إخلاء المكان فورًا وإبلاغ الجهات المختصة لتولي المعالجة الآمنة.

وختم البيان بالتشديد على أن اليقظة والحذر مسؤولية وطنية، وأن التعامل السليم مع الأجسام المشبوهة يسهم في حماية أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث مأساوية.