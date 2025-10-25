وزارة الصحة: 4 شهداء باستهداف مباشر وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 68 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 19 شهيدًا، بينهم 4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، و15 شهيدًا جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 7 إصابات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، الصادر السبت، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 68,519 شهيدًا و170,382 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 93، والإصابات 324، فيما تم انتشال 464 جثمانًا من مواقع الاستهدافات السابقة.

وأضافت أنه تم إضافة 220 شهيدًا للإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، وذلك خلال الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر 2025.

كما أكدت الوزارة أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين التي سلمها الاحتلال مؤخرًا، داعية ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر التسجيل في المنصة الرسمية للوزارة على الرابط:

https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمهتمين إلى الاطلاع على الإحصاءات والبيانات التفاعلية حول الشهداء والجرحى والانتهاكات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

http://www.sehatty.ps/public