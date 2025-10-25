الأونروا: مواد الإيواء ممنوعة من دخول غزة رغم تكدسها في الأردن ومصر

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في قطاع غزة لا تزال محتجزة في مستودعاتها في الأردن ومصر، إذ تمنع سلطات الاحتلال دخولها إلى القطاع رغم الحاجة الإنسانية المتزايدة.

وأوضحت الوكالة أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من معاناة مئات آلاف العائلات التي تعيش في خيام مؤقتة وسط برد قاسٍ وأمطار متوقعة، مشددة على ضرورة السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما دعت الأونروا إلى استئناف عمليات الإغاثة دون عوائق، خصوصًا مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدة أن توفير المأوى والدفء للنازحين يمثل أولوية عاجلة لإنقاذ الأرواح.