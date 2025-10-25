حماس: تدمير الاحتلال للأحياء السكنية شرق غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف الحرب

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ عمليات النسف والتدمير المتواصلة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة، خاصة في المنطقة الشرقية، التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف الحرب على القطاع.

 

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الخرق المستمر للاتفاق، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل القتل اليومي وفرض الحصار الخانق وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، مع استمرار إغلاق معبر رفح.

 

ودعا المتحدث باسم حماس الوسطاء إلى ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال من أجل وقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، مؤكدًا أن استمرارها يهدد فرص تثبيت التهدئة ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

