دكتور صيدلي: القطاع لازال يعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية

أكد الدكتور الصيدلي ذو الفقار سويرجو أن القطاع الصحي يعاني من نقص حاد وخطير في الأدوية الأساسية رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار والسماح بدخول البضائع إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال ما زال يمنع حتى هذه اللحظة إدخال شحنات الأدوية بشكل رسمي ومنتظم.

وأوضح سويرجو أن الجهات المعنية تواجه عقبات مالية وإجرائية ضخمة في محاولة إدخال الأدوية، حيث تُفرض رسوم تنسيق باهظة تصل إلى نحو مليون شيكل على الشاحنة الواحدة، وهو ما يجعل عملية إدخال الأدوية صعبا في ظل الظروف الحالية، سوى عن طريق بعض المؤسسات الدولية بكميات قليلة.

وبيّن أن النقص يشمل الأدوية الحيوية والأساسية مثل المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية الأمراض المزمنة، محذرًا من أن هذا النقص يتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى العلاج بين الفئات الضعيفة والمرضى.

وأشار إلى أن ما يصل من أدوية إلى الأسواق المحلية يتم عبر طرق غير رسمية (التهريب)، وهي كميات محدودة لا تفي باحتياجات المرضى وتُباع بأسعار مرتفعة جدًا تفوق قدرة المواطنين.

ودعا الدكتور سويرجو الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للضغط من أجل إدخال شحنات الأدوية وضمان تدفقها بشكل منتظم، حفاظًا على حياة المرضى واستمرار الخدمات الصحية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وكانت وزارة الصحة قد.اكدت أن ️المنظومة الصحية في القطاع ما زالت تعاني ولم يحدث أي تغيير منذ وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاذر من أكتوبر الجاري بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.