الدفاع المدني في غزة يحذر من خطر الألغام ومخلفات الحرب بعد توقف العدوان

حذر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من الخطر المتزايد الذي تمثله مخلفات الحرب الإسرائيلية على حياة المدنيين، مؤكداً أن خطر الموت ما زال يهدد السكان في كل شارع وبيت وركن من المدينة رغم توقف العمليات العسكرية.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن بقايا الصواريخ والقذائف والألغام المدفونة تحت الركام تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد حياة الناس، لافتاً إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر أثناء لعبهم قرب منازلهم المدمرة أو في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً.

وأكد بصل لـ"الرسالة نت"، أن "الحرب لم تنتهِ بعد، بل ما زالت تلاحق الناس بأدواتها الصامتة"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل بإمكانات محدودة جداً في محاولة لتحديد أماكن المتفجرات والتعامل معها، وسط نقص حاد في المعدات التقنية والخبرة المتخصصة المطلوبة لمثل هذه المهام المعقدة.

وأضاف أن استمرار وجود هذه المخلفات في الأحياء السكنية والمناطق الزراعية يشكل تهديداً مباشراً لأرواح المدنيين ويعيق جهود الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

ودعا بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المختصة إلى التحرك الفوري والعاجل لإزالة هذه المتفجرات ومخلفات الحرب، مؤكداً أن غزة "لم تعد تحتمل المزيد من الفقد والمعاناة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الدفاع المدني سيواصل جهوده في توعية المواطنين بخطورة هذه المناطق، مطالباً السكان بعدم الاقتراب من الركام أو الأجسام الغريبة والإبلاغ الفوري عنها حفاظاً على سلامة الجميع.