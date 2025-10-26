عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال أطفالًا ومحررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والاعتداء على سكانها.

 

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بعد اقتحام عدة أحياء بالمدينة، وهم: عبيدة الهيموني، وأحمد عدلي الهيموني، ولؤي عليان دويك، ويزن خالد الجمل، وزيد احمرو، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

 

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقل جنود الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب (13 عامًا)، إضافة إلى كل من علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام المخيم ومداهمة عدة منازل.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي في مدينة طولكرم، واعتقلت المواطن شادي عودة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

 

وفي مدينة أريحا، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في مخيم عين السلطان شمال المدينة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

 

وتأتي هذه الحملة في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدن وبلدات الضفة الغربية، والذي يشمل الاعتقالات اليومية والتنكيل بالمواطنين، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية واستمرار سياسة العقاب الجماعي.

