تصاعد التوتر في الضفة الغربية: حملة اقتحامات واعتقالات تطال عدة مدن ومخيمات

شهدت محافظات الضفة الغربية، فجر وصباح اليوم الأحد، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا تمثل في حملة اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، تخللها إطلاق نار واعتداءات على المواطنين والطلبة.

وأفادت وكالة "سند" للأنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وداهمت عددًا من المنازل، فيما اعتقلت الطفل محمد أحمد خروب (13 عامًا) خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله.

كما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الرام شمال القدس، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين اقتحمت قوات الاحتلال حي عبيد بقرية العيسوية، واعتقلت شابًا من المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، إضافة إلى الشاب خليل أيمن عابد من حي الصناعة بالمدينة ذاتها.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات تل وسبسطية وبرقة في محافظة نابلس، وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم في بلدة برقة، ما تسبب في حالات اختناق بين صفوفهم.

كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزًا على مفرق رأس عطية جنوب قلقيلية، واقتحمت بلدة حبلة، واعتقلت المواطن شذاي عودة من الحي الجنوبي في مدينة طولكرم.

وفي الجنوب، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن عبيدة مسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل، وسط انتشار عسكري كثيف، في وقت أفادت مصادر محلية باحتجاز عدد من الفلسطينيين أثناء قطاف الزيتون في بلدة كوبر شمال رام الله.

وتأتي هذه الحملة المتزامنة في ظل توتر متصاعد بالضفة الغربية منذ أسابيع، حيث تتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، ما يزيد من معاناة الأهالي ويعطل حياتهم اليومية.