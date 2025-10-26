الجهاد الإسلامي: ادعاءات الاحتلال حول استهداف كوادر في النصيرات "كاذبة ومفبركة" لتبرير العدوان

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف كوادر من سرايا القدس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الادعاءات "محض افتراء وكذب" تهدف لتبرير الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "ادعاء الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس كانوا يعدّون لعمل وشيك هو تبرير واهٍ لعدوانه الغادر، ومحاولة للتنصل من التزاماته أمام الوسطاء".

وأضافت أن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق الجديد"، داعية الوسطاء إلى "تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه وقف إطلاق النار، وإلزام جيش الاحتلال بالتوقف عن هذه الاعتداءات التي من شأنها إشعال الميدان من جديد".

وأكدت الحركة على "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعدم السماح للاحتلال بتنفيذ اغتيالات مجانية بحق أبنائه"، مشددة على أن المقاومة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الانتهاكات".

وكان جيش الاحتلال قد زعم، مساء أمس السبت، أنه استهدف ناشطًا في حركة الجهاد الإسلامي في النصيرات.