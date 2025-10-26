الدفاع المدني: الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة الغزيين ونطالب بتحرك عاجل

طالب الدفاع المدني الفلسطيني، بتحرك أممي عاجل، لإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة، والتي تتوزع في مناطق واسعة من قطاع غزة، إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين.

وقال الدفاع المدني، في بيان له، الأحد، إنه رغم توقف الحرب على غزة، إلا أن خطر الموت ما زال حاضراً في كل شارع وبيت وركن من هذه الأرض المنكوبة.

وأشار أن مخلفات الاحتلال من ألغام وذخائر غير منفجرة، ومتفجرات مدفونة تحت الركام، باتت تشكل تهديداً حقيقياً وخطيراً لحياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يلهون قرب منازلهم المدمرة.

وطالب البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المختصة، بالتحرك العاجل لإزالة هذه المخلفات، قبل أن تحصد أرواحا جديدة.

وكان خبير إزالة المتفجرات بمنظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" نِك أور إن، أكد أن إزالة الألغام والمواد المتفجرة من قطاع غزة ستستغرق من 20 إلى 30 عاما على الأقل.

وأضاف أن الحجم الكبير للدمار بغزة يصعِّب استخراج الذخائر، كما أن هناك حاجة إلى الحصول على المعدات المطلوبة لإزالة بقايا المواد المتفجرة لكن لا يمكنهم إدخالها.

ولفت الخبير إلى أن مستوى التلوث في قطاع غزة مرتفع جدا بسبب الألغام، وأن هناك حاجة لتوفير تدابير السلامة ولكن أيضا لا يمكنهم فعل ذلك.

وخلال حرب الإبادة التدميرية في قطاع غزة، قصف الاحتلال القطاع بـ نحو 200 ألف طن من المتفجرات، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي.