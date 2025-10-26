محكمة الاحتلال تكثف محاكمة نتنياهو 4 جلسات أسبوعيًا

قررت المحكمة الإسرائيلية تكثيف عدد جلسات محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أربع جلسات أسبوعيًا، على أن يُستدعى للإدلاء بشهادته في ثلاث منها، رغم اعتراض فريق الدفاع، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وأبلغت هيئة القضاة الإسرائيلية فريق الدفاع بأن تكثيف الجلسات سيبدأ الأسبوع المقبل، مؤكدة أنه في حال عدم تمكن محامي نتنياهو، عميت حداد، من حضور جلسات الأحد، يمكن استدعاء محامٍ آخر من الفريق لضمان سير المحاكمة دون تعطيل.

وكانت المحكمة قد أعلنت سابقًا نيتها تكثيف جلسات المحاكمة اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار مماثل اتخذ في آب/أغسطس الماضي، بذريعة الحاجة إلى تسريع الإجراءات، في وقت يشهد فيه النظام القضائي الإسرائيلي نقاشات حول إمكانية تعديل أو تأجيل محاكمة نتنياهو عبر مشاريع قوانين برلمانية.

واعتبر فريق الدفاع أن قرار تكثيف الجلسات يثقل كاهل المحامين ويؤثر على قدرتهم في إدارة قضايا أخرى، معتبرًا أن ذلك يشكل مساسًا بحرية مزاولة المهنة.

وردت المحكمة على اعتراض الدفاع بأن فرق المحامين متمرسة وقادرة على تنظيم عملها بما يضمن تمثيل نتنياهو بشكل كامل، مؤكدة أن ذلك لا يقلل من التحديات الكبيرة التي تواجه المحاكمة في هذه المرحلة.