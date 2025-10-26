مقال: السابع من أكتوبر ... لمن العار!؟

قنصل الاحتلال السابق في نيويورك، ألون بينكاس: "سنحفظ تاريخ 7 أكتوبر على أنه يوم عارنا، واليوم الذي قلبت فيه حماس قواعد اللعبة وانهارت فيه كل نظريات تعاملنا مع الفلسطينيين.

بل هو عار أمة كبيرة مترامية الأطراف وممتدة بالجذور في عمق التاريخ والجغرافيا صمتت على هذا العار طوال 77 عاما ولم تستطع أو تحاول اجتثاث هذا السرطان من قلبها النابض.

ملايين العرب بجيوشهم الجرارة ومخابراتهم المتنوعة وأسلحتهم المكدسة ومقدراتهم التي تعد ولا تحصى لم يكن لهم أدنى تأثير على هذا الكيان السرطاني الخبيث، بل مدوا له يد العون ليزداد بطشا وظلما وقهرا بنا.

فقط ثلة قليلة باركها الله لم تمتلك ما امتلكه العرب من كل مقومات النصر إنما امتلكوا الإرادة حين قرأوا قرآن ربهم فرتلوه في ميادين الإعداد والتجهيز وصناعة الرجال كأجمل وأبهى ترتيل، صدقوا أقوالهم بالأفعال صدقوا الله فصدقهم ووفقهم في إذلال الصهاينة وتمريغ أنف جيشهم في التراب والقضاء على نخبة ضباطه وجنوده في عمق مواقعهم المحصنة.

إنه عار أمة تملكها طوال عقود مضت كشفه السابع من أكتوبر ووضع نقاط الحل على حروف المسألة!.