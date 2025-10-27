القوى الوطنية والإسلامية في شمال غزة تدعو لرفع الحصار ودعم صمود الأهالي

أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في شمال غزة بيانًا حيّت فيه جماهير الشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان والحصار، مؤكدة اعتزازها بثبات الأهالي الذين تمسّكوا بأرضهم رغم القصف والدمار والظروف الإنسانية القاسية.

وأعربت القوى في بيانها عن شكرها وتقديرها لأبناء الشعب في شمال القطاع الذين رفضوا التهجير، كما ثمّنت الجهود الوطنية والمجتمعية التي تدعو إلى عودة المهجّرين إلى مناطقهم، مؤكدة أن هذا الحقّ مشروع ولا يمكن التنازل عنه.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الدولية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية، والتحرّك العاجل لدعم أبناء شمال غزة ورفع الحصار عنهم، وتأمين مقوّمات الحياة الأساسية من غذاء وماء وإيواء ورعاية صحية.

كما ناشدت البيان المؤسسات الإغاثية والمبادرات الشبابية والجمعيات المحلية والدولية إلى استئناف عملها الإنساني في الشمال، من خلال تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية تخفّف من معاناة الأهالي.

وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أن "شعبنا لن ينكسر، وأن شمال غزة سيبقى عنوان الصمود وقلعة الثبات في وجه العدوان والاحتلال"، موجهة التحية إلى الشهداء والجرحى والأسرى، ومؤكدة أن النصر قادم.