افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة

انطلقت اليوم الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والدولية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والذي يصادف اليوم الوطني للمرأة اللفلسطينية.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني الفلسطيني ثم أعلن الدكتور عزالدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان عن افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المهرجان وقدم معالي وزير الثقافة عماد حمدان الذي ألقى كلمته عبر فيديو قصير لعدم تمكنه من الحضور بسبب الأوضاع في غزة.

ووجه الوزير حمدان في كلمته: " تحياتي لأهل غزة الحبيبة وخاصة مدينة دير البلح الذي ينطلق منها مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، سعيد جدا أن أكون معكم في هذه المناسبة، تحياتنا لكل امرأة فلسطينية، اليوم هو يوم المرأة الفلسطينية الذي يصادف 26 أكتوبر من كل عام، ونحن في وزارة الثقافة اخترنا هذا اليوم للإعلان عن الفائزة بجائزة القدس للمرأة العربية، والتي خصصت للمرأة العربية التي لها علاقة بالقدس والرواية.

وأضاف الوزير حمدان " أود أن أحييكم على جهودك في قطاع غزة رغم الدمار ومن تحت الركام ننهض من أجل إقامة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، وأود أن أحيي الأخ عزالدين شلح القائم على هذا المهرجان وكل الطاقم العامل معه، كل التحية والاحترام، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ونحن في وزارة الثقافة سوف نكون من الداعمين ان شاء الله.

وذكر شلح في كلمته" تحية كل التحية إلى عشاق الحياة في ظل الموت نرحب بكم جميعا، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، نعيش الحياة بكل تفاصيلها، وندرك بأن هناك آلاف القصص التي يمكن أن نعمل عليها سينمائياً، ينطلق مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة بالتزامن مع يوم المرأة الوطني الفلسطيني فكل التحية للمرأة الفلسطينية والتي سوف نعمل من خلال المهرجان على تمكينها من صناعة أفلام تحاكي قضايا المرأة في غزة وعرضها في المهرجانات الدولية، لتساهم المرأة بدورها في سرد الرواية الفلسطينية سينمائياً.

وأشاد شلح بوزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة بالوزير عماد حمدان على مساندتهم للمهرجان، كما تقدم بالشكل لكل طاقم عمل المهرجان وللهيئة التأسيسية من العرب والأجانب الذين ساهموا بدورهم في أرتقاء المهرجان، كما توجه بالشكر للمخرجة التونسية كوثر بن هنية على فيلم صوت هند رجب الذي يفتتح المهرجان والى المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي المشرف على انتاج أفلام في غزة والى جميع المخرجين من غزة الذين عملوا على أفلام في ظل ظروف صعبة جداً تحمل قضايا إنسانية وتبرز بشاعة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، كم دعا شلح جميع السيمنمائيين من كل دول العالم للمساهمة في عمل أفلام عن غزة,

وعرض عبر الفيديو في الافتتاح فيديو لأحد مؤسسي السينما الفلسطينية المخرج الفلسطيني ميشيل خليفه وفيديوهات أخرى من المؤسسين الايطاليين يعبروا خلالها عن تضامنهم مع المهرجان ومع غزة، تلاها فقرة فنية.

بدورها ألقت كلمة المرأة الأستاذة فاتن حرب حيث قالت: في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بالمرأة الفلسطينية، نحتفي في الحقيقة بروح الوطن، المتجسدة في امرأة حملت فلسطين في قلبها، والكرامة في كفّها، والحرية في عينيها، امرأة ولدت من رحم المعاناة، لكنها صارت عنوانًا للأمل، ورمزًا للصمود، وصوتًا للحقيقة التي لا يمكن إسكاتها.

وأضاقت حرب نلتقي اليوم في مناسبةٍ تحمل في طيّاتها معنيين عظيمين، يوم المرأة الوطني الفلسطيني ومهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، مناسبتان تتوحدان في الرسالة والمضمون، لأن كليهما يحتفي بالمرأة الفلسطينية، تلك التي لم تكن يومًا مجرد متفرّجة على التاريخ، بل كانت دائمًا في قلب المشهد، تصنعه بيديها، وترويه بصوتها، وتخلده بعدستها.

ثم جاء فيلم الاقتتاح صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية وقد تفاعل الجمهور في مخيم النزوح مع الفيلم الذي كما قال فيه أحد الحضور شعرت بأنني بداخل الفيلم أعيش الفيلم لحظة بلحظة، كما عبرت احدى النساء عن تضامنها مع والدة هند رجب خاصة أن لديها ثلاث شهداء وفي الختام تم شكر الجميع وخاصة نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمساندتهم للمهرجان وسوف تتواصل فعاليات المهرجان في نقابة الصحفيين في دير البلح على أن يكون الختام يوم الجمعة 31 أكتوبر للإعلان عن الأفلام الفائزة في الدورة الأولى للمهرجان.