المقاومة: جهود مكثفة لانتشال جثامين أسرى الاحتلال ونقص المعدات أبرز العقبات

قال مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية إن حركة حماس والفصائل تبذل جهودًا مكثفة لاستكمال عمليات انتشال جثامين أسرى الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، رغم الصعوبات الميدانية الكبيرة.

 

وأوضح المصدر في تصريح لقناة "الجزيرة"، اليوم الاثنين، أن العائق الوحيد أمام استكمال عملية الانتشال هو نقص الإمكانات والمعدات اللازمة، مشيرًا إلى أنه من المرجح انتشال "عدد معتبر من الجثامين" في حال توفرت الآليات الثقيلة والمعدات المتطورة المطلوبة.

 

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد أعلن، مساء السبت، أن المقاومة سلمت 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياءً بعد مرور 72 ساعة من وقف إطلاق النار، و17 من أصل 28 من جثث الأسرى الذين لقوا حتفهم خلال العدوان.

 

وأشار الحية إلى أن فرق المقاومة ستدخل مناطق جديدة الأحد للبحث عن بقية جثامين الأسرى، مؤكدًا حرص حركته على إغلاق هذا الملف الإنساني بالكامل.

 

يُذكر أن حماس شددت في أكثر من مناسبة على أن استكمال عمليات الانتشال يتطلب وقتًا ومعدات خاصة وآليات ثقيلة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

