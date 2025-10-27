اليونيسف: أكثر من 80% من بنية غزة دُمرت و650 ألف طفل محرومون من التعليم

قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من البنية التحتية في القطاع دُمرت جراء الحرب المستمرة.

وأوضح أن أطفال غزة هم الأكثر تضررًا من هذه الكارثة، إذ تعرض كثير منهم لإصابات وإعاقات جسدية ونفسية خطيرة، ما يستدعي برامج عاجلة للدعم والعلاج وإعادة التأهيل.

وأضاف أن نحو 650 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم منذ أكثر من عامين بسبب تدمير المدارس وتحول معظمها إلى ملاجئ للنازحين، مؤكدًا أن هذا الواقع يهدد جيلًا كاملًا بالضياع إن لم يتم التحرك الدولي العاجل لإنقاذهم.