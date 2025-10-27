مصادر للتلفزيون العربي: الاحتلال يعطل مهمة البحث عن جثمان الجندي هدار غولدن في رفح

أفادت مصادر خاصة للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي رفض السماح بدخول آليات هندسية تابعة للصليب الأحمر وعناصر من كتائب القسام إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، للمشاركة في مهمة البحث عن جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدن.

وأضافت المصادر أن الرفض الإسرائيلي أدى إلى تعطيل المهمة التي كانت مقررة ظهر اليوم، في إطار جهود إنسانية لاستعادة الجثامين من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا التعطيل في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية أن نقص المعدات والآليات يشكل عقبة رئيسية أمام استمرار عمليات انتشال الجثامين في مناطق الدمار الواسع جنوب القطاع.