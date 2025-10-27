الاحتلال يعتقل 40 مواطنًا من الضفة اليوم بينهم القيادي جمال الطويل

أعلن نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 40 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من بينهم القيادي والأسير المحرر الشيخ جمال محمد الطويل (62 عامًا)، أحد أبرز المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال داهمت منزل الطويل فجر اليوم واعتدت على اثنين من أبنائه قبل تقييدهما واعتقاله، في مشهد يعكس سياسة الترهيب الممنهجة بحق عائلات الأسرى.

ويعد الشيخ الطويل من الشخصيات الوطنية البارزة، إذ أمضى أكثر من 18 عامًا في سجون الاحتلال، تعرض خلالها للتعذيب الممنهج وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية. وواجه قرارات الاعتقال الإداري المتكررة منذ عام 1989 دون توجيه تهم محددة، وكان آخر اعتقال له في عام 2023 حيث قضى 15 شهرًا قبل الإفراج عنه في يناير الماضي ضمن صفقة التبادل.

وأشار نادي الأسير إلى أن الطويل يعاني من وضع صحي صعب جراء ما تعرض له من انتهاكات خلال اعتقاله الأخير، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يفاقم معاناتهم داخل السجون.