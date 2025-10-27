وزير جيش الاحتلال يرفع حالة الطوارئ في مناطق الجنوب وغلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، عن رفع حالة الطوارئ المفروضة في مناطق الجنوب، وخاصة في غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية، فإن القرار يشمل إلغاء تصنيف "الحالة الخاصة" لدى ما تُسمى بـ"الجبهة الداخلية" في مناطق الغلاف وعدد من المدن الجنوبية، وهو التصنيف الذي فُرض مع بداية الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من عام.

وأوضحت القناة أن القرار جاء بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي، في أعقاب الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس تقييماً مبدئياً بأن الوضع الأمني في الجنوب بات أكثر استقرارًا نسبيًا بعد سريان الهدنة.

ويعد هذا القرار مؤشراً على تغيير في الإجراءات الأمنية والعسكرية داخل المناطق الحدودية، بعد شهور من التصعيد والعمليات العسكرية المكثفة التي خلّفت دمارًا واسعًا ومعاناة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.