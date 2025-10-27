كتائب القسام تعلن نيتها تسليم جثتين لأسيرين إسرائيليين ضمن صفقة "طوفان الأقصى"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نيتها تسليم جثتين لأسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تم استخراجهما اليوم من أحد مواقع الدفن في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، أن عملية التسليم من المقرر أن تتم الليلة عند الساعة التاسعة بتوقيت غزة، ضمن المرحلة الإنسانية من الصفقة التي تشمل تبادل جثامين الأسرى والضحايا بين الطرفين.

وأكدت القسام أن العملية تأتي في سياق الالتزام بما تم التوافق عليه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية لا تزال متواصلة لاستكمال استخراج باقي الجثامين في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.