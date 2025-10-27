القسام يعثر على جثة أحد أسرى الاحتلال في حي التفاح ويجري الترتيب لتسليمها عبر الصليب الأحمر

قال مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقناة الجزيرة، إن مقاومي القسام عثروا اليوم على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات بحث ميدانية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضح المصدر أن العملية تمت ضمن الجهود الجارية للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين فقدوا خلال المواجهات السابقة، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحديد موعد تسليم الجثة رسميًا في إطار التفاهمات الإنسانية الجارية.

ويأتي هذا التطور في وقت تستمر فيه جهود المقاومة لانتشال جثامين عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ظل نقص حاد في المعدات والإمكانات بسبب الحصار والدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.