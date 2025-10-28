الحكومة (الإسرائيلية) تصادق على بناء 48 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن الحكومة (الإسرائيلية) صادقت منذ مطلع عام 2023 على بناء أكثر من 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعدّ من أضخم مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة (الإسرائيلية) تخطط أيضًا للمصادقة على نحو ألفي وحدة استيطانية إضافية حتى نهاية العام الجاري، ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المناطق المصنفة "ج" وتوسيع المستوطنات القائمة وربطها بشبكات طرق التفافية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان (الإسرائيلية)، التي تُعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن وتيرة البناء الاستيطاني (الإسرائيلي) تصاعدت بشكل لافت منذ مطلع عام 2023، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال.