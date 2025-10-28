حكومة الاحتلال ترصد 40 مليون شيكل لتهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية

قررت حكومة (الاحتلال الإسرائيلي) تخصيص تمويل إضافي بقيمة 40 مليون شيكل لتعزيز مشاريع تهويد المواقع الأثرية في أنحاء الضفة الغربية، ضمن خطة تمتد لعامي 2025 و2026.

ويشمل القرار الجديد عشرات المواقع الأثرية في شمال وجنوب الضفة والأغوار، من أبرزها: سبسطية، قصور الحشمونيين، قلعة هيركانيا، تل الخليل، وسرطبة.

وبحسب القرار، فإن التمويل سيتم تجميعه من عدة وزارات (إسرائيلية) من بينها التعليم، والثقافة، والبيئة، والنقل، والعدل، ووزارة الجيش.

وقال وزير التراث في حكومة (الاحتلال) عميحاي إلياهو إن وزارته "لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية لتنفيذ نشاطات التهويد في المواقع الأثرية والتاريخية".

فيما أوضح مسؤول آخر في الوزارة أن الزيادة في الميزانية تهدف إلى "توسيع عمليات المراقبة وحماية المواقع، وتسريع أعمال الترميم وإتاحتها للجمهور"، في خطوة تُعدّ استمرارًا لسياسات طمس الهوية الفلسطينية وفرض الرواية (الإسرائيلية) على المعالم التاريخية في الضفة الغربية.