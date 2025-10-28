حماس: جريمة اغتيال الشبان الثلاثة في كفر قود تصعيد دموي جديد في الضفة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جريمة الاغتيال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في قرية كفر قود غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه الجريمة تمثل استمرارًا لسياسة القتل الميداني الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ضمن حرب دموية تهدف لتركيع الشعب وكسر إرادته، مشددة على أن هذه المحاولات ستفشل أمام صمود الفلسطينيين ومقاومتهم.

ونعت الحركة الشهداء، مؤكدة أن دماءهم لن تذهب هدرًا، وأن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في مختلف نقاط التماس، وتعزيز الوحدة الميدانية والسياسية في مواجهة العدوان المتواصل على الأرض والمقدسات.