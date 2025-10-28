حملة وطنية لجبر الضرر بين العائلات الفلسطينية بغزة

قال علاء الدين العكلوك، عضو قيادة التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعوائل الفلسطينية، إن التجمع أطلق حملة وطنية واسعة لجبر الضرر ورأب الصدع بين العوائل الفلسطينية التي تعرضت لمشكلات وخلافات داخلية جراء العدوان المستمر على قطاع غزة، بهدف تعزيز السلم الأهلي وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأوضح العكلوك لـ"الرسالة نت"، أن الحملة تأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا، مشيراً إلى أن التجمع ووجهاء العشائر وشخصيات وطنية ومجتمعية يشاركون في جهود المصالحة الداخلية ومعالجة آثار الحرب التي مست العلاقات بين العائلات.

وأكد أن الاستجابة الشعبية للحملة كانت لافتة ومبشرة، إذ سارعت العديد من العائلات الفلسطينية إلى إنهاء ملفات الدم والخلافات القديمة، في مشهد يعبر عن وعي وطني ومسؤولية عالية تجاه وحدة الصف وصون النسيج الداخلي.

وأضاف العكلوك أن هذه المبادرات تأتي في وقت يحتاج فيه شعبنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز صموده ووحدته الداخلية، باعتبار أن التماسك الاجتماعي هو الدرع الحقيقي في مواجهة الاحتلال ومحاولاته لتمزيق الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن عوائلنا الفلسطينية التي سطرت أنموذجاً في الصمود أمام آلة الحرب والدمار، تسطر اليوم أنموذجاً في التسامح والتعالي على الجراح، بما يعكس عمق القيم الوطنية والأخلاقية التي يتمتع بها أبناء هذا الشعب الأصيل.

وشدد على أن التجمع الوطني للقبائل والعشائر سيواصل تنظيم لقاءات مجتمعية موسعة وجلسات صلح وطنية في مختلف المناطق، لتعميم هذه التجربة وتعزيز ثقافة السلم الأهلي والتضامن المجتمعي.

وختم العكلوك تصريحه بالتأكيد على أن وحدة الشعب الفلسطيني هي الأساس لبناء المستقبل، وأن هذه الحملة تمثل خطوة على طريق ترميم ما خلفته الحرب من أوجاع، وفتح صفحة جديدة عنوانها المحبة والوفاء والانتماء للوطن.