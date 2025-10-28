منتدى الإعلاميين: "حرب الاحتلال الدعائية" محاولة لتزييف الحقيقة قبل دخول الصحفيين الأجانب غزة

حذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من استعداد سلطات الاحتلال الصهيوني لإطلاق ما تسميه "حرباً دعائية" قبل السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، واصفاً هذه الخطوة بأنها محاولة بائسة لتزييف الحقيقة وتبرير جرائم الإبادة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقال المنتدى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن تقارير عبرية – من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت – كشفت عن عقد اجتماعات تنسيقية بين جيش الاحتلال ووزارة الخارجية ومديرية الدبلوماسية العامة لوضع خطة إعلامية موحدة لمواجهة ما وصفوه بـ"الهجمات الإعلامية المعادية لـ(إسرائيل)". وتشمل الخطة تنظيم جولات ميدانية خاضعة للإشراف العسكري لعرض ما تسميه سلطات الاحتلال "شواهد ميدانية" لتبرير عدوانها على غزة.

وأكد المنتدى أن هذه التحركات تعكس خشية الاحتلال من الحقيقة التي ستكشفها عدسات الصحفيين الأحرار من داخل غزة، مشدداً على أن معركة الاحتلال مع الإعلام هي معركة ضد الحقيقة ذاتها.

ودعا المنتدى وسائل الإعلام الدولية إلى رفض الرواية المعلّبة التي يحاول الاحتلال فرضها، والإصرار على الوصول الميداني المستقل إلى القطاع لنقل الحقائق دون رقابة أو وصاية عسكرية، مؤكداً أن الصور والشهادات من داخل غزة ستبقى الشاهد الأصدق على جرائم الاحتلال