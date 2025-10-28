كتائب القسام تنعى اثنين من مقاتليها ارتقيا خلال اشتباك مسلح في جنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استشهاد اثنين من مقاتليها في اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الكتائب في بيان عسكري إن الشهيدين هما القسامي القائد عبد الله محمد جلامنة، والمجاهد قيس إبراهيم البيطاوي، وقد ارتقيا إلى جانب رفيق دربهما أحمد عزمي نشرتي، بعد خوضهم اشتباكًا مسلحًا عنيفًا مع القوات الخاصة الصهيونية صباح اليوم.

وأكدت الكتائب أن ملاحقات الاحتلال المستمرة لمقاتلي المقاومة في الضفة الغربية لن تثني مجاهديها عن مواصلة طريق الجهاد، مشددة على أن عملياتها ستتواصل ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة.