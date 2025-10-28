الصحة: 4 شهداء و7 إصابات في غزة خلال 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة بغزة، إن 4 شهداء منهم شهيد نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و2 آخرين انتشال وآخر متأثر بإصابته، و7 إصابات وصلوا مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,531 شهيدًا 170,402 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 94 شهيدًا وإجمالي الإصابات 344، وإجمالي الانتشال 474 شهيدًا.

ولفتت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 75 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين المفرج عنها، والتي تم استلامها من قبل الإحتلال.

وأهابت وزارة الصحة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم من خلال الرابط التالي