الجهاد الإسلامي: المقاومة التزمت بالكامل بوقف إطلاق النار والاحتلال هو المخالف

قال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، إن ما جرى ليلة أمس، هو انتهاك واضح من جانب الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال ارتكاب المجازر والقصف الوحشي الذي طال مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، ولا سيما استهداف خيام النازحين.

وأضاف أن ارتكاب المجازر بحق المدنيين يؤكد أن الاحتلال يواصل عدوانه الممنهج على المدنيين والأطفال في غزة، إضافة إلى استمراره بسياسة الاغتيالات، مستخدماً ذرائع واهية وكاذبة لتبرير جرائمه، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يلتزم بشكل كامل ببنود الاتفاق، لا إنسانياً ولا ميدانياً، وما زال يرتكب خروقات يومية واضحة.

وتابع أن فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ اللحظة الأولى لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت التزاماً كاملاً ببنوده، ولم تقم بأي خرق للاتفاق.

وأوضح أن الاحتلال هو الذي يعرقل استخراج جثث جنوده، بمنعه دخول المعدات اللازمة أو الفرق الفنية المساعدة، في محاولة لتضليل الرأي العام وتحميل المقاومة المسؤولية.

وقال الحاج موسى إن الوسطاء يتحملون مسؤولية اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الخروقات المتكررة لحكومة الاحتلال، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال، وعليها إلزام الاحتلال، لا تبرير انتهاكاته.

وتابع أن استمرار التحركات الشعبية لدعم غزة ورفض الخروقات التي يرتكبها العدو أمر ضروري، باعتبارها وسيلة ضغط فعّالة.