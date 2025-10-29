حمدين صباحي للرسالة: إسرائيل تغدر بالاتفاق وترفض وقف إطلاق النار



قال السياسي المصري المعروف حمدين صباحي إن ما يحدث في غزة من استئناف للعدوان والمجازر، هو دليل واضح ودامغ على أن إسرائيل لا تريد الالتزام بوقف إطلاق النار، بل تسعى إلى إفشال أي جهد عربي أو دولي لوقف الحرب.

وأكد صباحي لـ"الرسالة نت"، أن إسرائيل تغدر بالاتفاق وتضرب بعرض الحائط كل التعهدات والوعود الأمريكية التي تحدثت عن وقف كامل للنار، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لفرض أمر واقع جديد في غزة ولبنان، يمنحه السيطرة الأمنية المطلقة ويطلق يده ضد الشعوب في المنطقة في مشهد يضمن استمرارية الحرب بأدوات أخرى.

وأوضح صباحي أن الوسطاء أمام ضرورة التحرك السريع، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لوقف العدوان، إلا أن إسرائيل تحاول ضرب هذه الجهود والنيل منها، بل وإحراج القاهرة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مصر رغم ذلك ستواصل الضغط من أجل إلزام إسرائيل بتعهداتها.

وأضاف أن إسرائيل ترغب في استمرار الحرب وتوسيعها، وأن وقف النار الذي تحقق كان خلافًا لرغبة نتنياهو وحكومته المتطرفة، التي لا تريد سلامًا ولا تهدئة، بل تعمل على إعادة تشكيل المنطقة وفق رؤيتها العدوانية.

وأشار صباحي إلى أن ما تقوم به إسرائيل من خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس عقلية استعمارية لا تعرف سوى لغة الدم والدمار.

كما أكد أن العدوان الأخير الذي أسفر منذ ليلة الأمس عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، يبرهن أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين في رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي وللضمير الإنساني.

وطالب صباحي بضرورة تحرك عربي عاجل وموقف موحد لمحاسبة الاحتلال، ودعم صمود الفلسطينيين، معتبرًا أن السكوت على هذه الانتهاكات سيشجع إسرائيل على المزيد من الغدر والدماء.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الشعوب ستظل أقوى من كل محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد على حساب الدم الفلسطيني.