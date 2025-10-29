بكري للرسالة: إسرائيل تمارس الغدر بأبشع صوره وتوجه صفعة للجهود الأمريكية

قال النائب المصري والإعلامي المعروف مصطفى بكري إن ما تقوم به إسرائيل في غزة من استئناف للعدوان يمثل غدرًا فاضحًا لكل الاتفاقات والجهود التي بُذلت لوقف إطلاق النار، واصفًا ذلك بأنه "صفعة قوية للجهود الأمريكية الرامية لاستقرار الشرق الأوسط".

وأكد بكري لـ"الرسالة نت"، أن إسرائيل تمارس الغدر بأبشع وسائله، وأن المشكلة لا تكمن في غزة أو في الموقف الفلسطيني، بل في سوء نية الاحتلال ورغبته في استمرار الحرب بأشكال مختلفة، رغم إدعائه التزام التهدئة.

وأشار إلى أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية قدمت ما لديها من حسن نوايا وامتثلت للاتفاق، في حين تستغل إسرائيل الهدوء المؤقت لإعادة الانتشار والاستعداد لجولة جديدة من العدوان.

وأوضح بكري أن الدور العالمي والعربي يتعاظم الآن أمام ضرورة الضغط على إسرائيل للجمها ووضع حد لجرائمها، مؤكدًا أن السكوت الدولي بات وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأضاف أن ما يجري في غزة من خرق فاضح لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والبنية التحتية هو انتهاك صريح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، داعيًا إلى تشكيل لجنة عربية لمتابعة هذه الانتهاكات وتوثيقها تمهيدًا لعرضها أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف المستشفيات والمنازل يعكس طبيعة الاحتلال العدوانية ويؤكد أن هدفه ليس الأمن، بل إبادة الشعب الفلسطيني وإضعاف إرادته الوطنية.

وحذر بكري من أن هذا العدوان يهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، خصوصًا مع التصعيد على الجبهة اللبنانية، مشددًا على أن أي توسع للحرب سيقود المنطقة إلى فوضى شاملة.

وختم بالقول إن "على العالم أن يفهم أن العدوان الإسرائيلي لن يجلب سوى المزيد من الدماء وعدم الاستقرار"، داعيًا إلى دعم الجهود المصرية في وقف النار والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.