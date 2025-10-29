عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 256 بعد استشهاد محمد المنيراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 256 شهيدًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، الذي يعمل في صحيفة فلسطين.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات العاملة في المجال الصحفي والإعلامي بالعمل على إدانة جرائم الاحتلال وردعه، وملاحقة مجرمي الاحتلال في المحاكم الدولية، وممارسة الضغط الجدي لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

