وزارة الصحة: 104 شهداء بينهم 46 طفلًا منذ تصعيد الاحتلال الأخير على غزة

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، "إن 104 شهداء وصلوا لمشافي قطاع غزة منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن من بين الشهداء 46 طفلًا، و 20 من النساء، مشيرة لوصول 253 إصابة منهم 78 طفلًا و84 من النساء.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي الشهداء 211 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 597، فيما بلغ إجمالي الانتشال 482 شهيدًا.

وذكرت الوزارة أنه من بداية العدوان بلغ تراكمي الشهداء 68,643، وتراكمي الإصابات 170,655 إصابة.

ونوهت إلى أنه تم انتشال 8 شهداء قبل التصعيد الأخير.