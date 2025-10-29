عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الإغاثة الطبية: 350 ألف مريض سكري بلا علاج وفقدان 40% من مرضى الكلى في غزة

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة إن الأوضاع الصحية في القطاع وصلت إلى مرحلة كارثية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نحو 350 ألف مريض بالسكري لا يتلقّون أي متابعة طبية منذ بداية الحرب (الإسرائيلية) على غزة.

 

وأوضح، في تصريحٍ لقناة الجزيرة، أن القطاع الصحي يعاني انهيارًا شبه كامل بسبب الحصار المستمر واستهداف المستشفيات، مؤكدًا أن المنظومة الصحية فقدت 40% من مرضى الكلى نتيجة توقف جلسات الغسيل ونقص الأدوية والمستلزمات الحيوية.

 

ودعا مدير الجمعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل، والضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) للسماح بخروج المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من الوفيات بين أصحاب الأمراض المزمنة.

