ورقة بحثية جديدة: الحرب على غزة غيّرت المزاج الإسرائيلي وأربكت الخريطة الحزبية في تل أبيب

كشف المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في ورقةٍ بحثية تحليلية جديدة بعنوان:

"تأثير الحرب على توجهات الناخبين في الكيان الإسرائيلي: دراسة استطلاعات الرأي وخريطة التحالفات السياسية المستقبلية"،

أن الحرب على قطاع غزة أحدثت تحولاتٍ جذرية في المزاج العام داخل المجتمع الإسرائيلي، وأعادت تشكيل أولويات الناخبين والخريطة الحزبية في تل أبيب بصورة غير مسبوقة منذ عقود.

وأشارت الورقة، التي حملت عنوانًا فرعيًا "تحولات المزاج الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر وانعكاساته على الخريطة الحزبية"، إلى أن الحرب لم تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت لتفجّر أزمة داخلية عميقة تمسّ الثقة بالمؤسسة الحاكمة والهوية الإسرائيلية ذاتها.

تراجع الثقة بالحكومة

اعتمدت الورقة على أحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، ومنها استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الذي أظهر أن 72% من الإسرائيليين لا يثقون بالحكومة الحالية، فيما أعرب 66% عن عدم ثقتهم ببنيامين نتنياهو شخصيًا.

كما أيدت أغلبية بلغت 73% من المستطلعة آراؤهم اتفاقَ وقف إطلاق النار، في دلالةٍ على حالة الإرهاق المجتمعي والرغبة في الخروج من الحرب، بينما دعا 53% إلى تقديم موعد الانتخابات العامة.

انهيار معسكر غانتس

تُبرز الورقة أن الحرب قضت على الرصيد السياسي لعددٍ من أبرز القادة الإسرائيليين، وفي مقدمتهم بيني غانتس، الذي كان يُمثّل المنافس الأبرز لنتنياهو، إذ انهار حزبه من 40 مقعدًا إلى ما دون نسبة الحسم، وفق تقديرات المحللين الإسرائيليين.

وتضيف أن نتنياهو استطاع – رغم تراجع شعبيته – الحفاظ على أوراق ضغط قوية، من بينها ملف الأسرى في غزة والملف الإيراني، ما قد يمكّنه من إعادة تدوير نفسه سياسيًا في الانتخابات القادمة.

"تسونامي الهجرة العكسية"

وأشارت الورقة إلى ما وصفته بـ "موجة الهجرة العكسية" غير المسبوقة في (إسرائيل)، حيث أظهرت بيانات مركز الأبحاث التابع للكنيست أن 145 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، غالبيتهم خلال عامي الحرب 2023–2024، ووصفت الظاهرة بأنها "تعبير عن أزمة الهوية والخوف من المستقبل".

ونقلت الورقة عن رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست قوله إن هذه الأرقام تمثل "تسوناميًا ديموغرافيًا" يهدد الحصانة المجتمعية للكيان ويستدعي استنفارًا سياسيًا وأمنيًا.

الهاجس الأمني

تؤكد الورقة أن القضايا الأمنية باتت البوصلة الأولى للناخب الإسرائيلي بعد فشل الحكومة في منع هجوم السابع من أكتوبر، حيث عبّر 62% من الإسرائيليين عن تراجع شعورهم بالأمن الشخصي، واعتبر 70% أن الانتخابات القادمة مصيرية لمستقبل الكيان.

وترى الورقة أن "انتخابات ما بعد الحرب" ستكون استفتاءً على فشل نتنياهو، غير أن غياب البدائل القوية في المعارضة يفتح المجال أمامه للعودة إلى السلطة رغم الغضب الشعبي.

توصيات فلسطينية

وفي ختامها، قدّمت الورقة رزمة توصيات للجانب الفلسطيني، أبرزها:

• متابعة الانقسامات داخل الكيان وتوظيفها في الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني.

• تعزيز الرواية الفلسطينية في الإعلام الدولي، باعتبار أن الصراع الداخلي الإسرائيلي يعكس مأزق الاحتلال البنيوي.

• دعم مراكز الرصد والتحليل الفلسطينية لمتابعة التحولات داخل الكيان بشكلٍ مستمر.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه التحولات تمثل "فرصة سياسية وإعلامية ثمينة للفلسطينيين" لفهم المجتمع الإسرائيلي من الداخل وتوظيف تناقضاته بما يخدم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية أن تتحول قراءة السلوك الانتخابي الإسرائيلي إلى أداة استراتيجية في بناء الموقف الفلسطيني المستقبلي.

لقراءة الورقة كاملة :

https://pcps.ps/?p=2509