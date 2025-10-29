النونو: التبرير الأميركي للعدوان تواطؤ مع الجرائم وحماس لن تشارك في لجنة إدارة غزة

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو إن التبرير الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل "تواطؤاً واضحاً مع الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن المقاومة لم تُقدم على أي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار القائم.

وأوضح النونو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن حماس قدّمت عدداً من أسماء الشخصيات المستقلة للأشقاء في مصر لتولي إدارة لجنة شؤون قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة "لن يكون لها أي دور في اللجنة المزمع تشكيلها".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني "يدفع ثمن عدم التوصل إلى تفاهمات وطنية شاملة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن حماس "جادّة في المضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، بما يضمن استقرار الأوضاع ووقف العدوان المستمر على القطاع.