التجمّع الإعلامي الفلسطيني ينعي الصحفي محمد المنيراوي ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم الإبادة

نَعَى التجمّع الإعلامي الفلسطيني الزميل الصحفي محمد المنيراوي، العامل في صحيفة فلسطين المحلية، والذي استُشهد اليوم جرّاء قصف (إسرائيلي) غادر استهدف خيمة نزوحه القسري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح التجمّع في بيان صحفي أنّ استشهاد المنيراوي يرفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في قطاع غزة إلى 256 صحفيًا وصحفية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى مئات الجرحى والمعتقلين، واستهداف العشرات من المؤسسات والمقار الإعلامية ضمن جرائم الإبادة (الإسرائيلية) المتواصلة.

وجدّد التجمّع الإعلامي إدانته لما وصفه بـ"جرائم الحرب الوحشية والانتهاكات الجسيمة" التي ينتهجها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة وفلسطين المحتلة عمومًا، معتبرًا أن هذه الجرائم تهدف إلى "طمس الحقيقة وتغييب السردية الفلسطينية".

ودعا التجمّع مختلف الاتحادات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية حول العالم إلى كسر صمتها "المخزي" إزاء الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والمطالبة بتدخل عاجل لوقفها وضمان حماية الصحفيين وفقًا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما طالب التجمّع بالتحرك الفوري والفعّال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وملاحقة كيان الاحتلال أمام المحاكم الدولية باعتباره "كيانًا مجرم حرب"، ومحاسبة قادته على إرهابهم المنظّم بحق شهود الحقيقة وحراس الكلمة والصورة.