حماس: إخطارات الهدم في القدس جريمة صهيونية تستهدف طمس الهوية العربية والإسلامية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قيام سلطات الاحتلال بتسليم إخطارات هدم ووقف بناء لنحو ثلاثين منزلاً في بلدتي العيسوية والزعيم شرقي القدس، يشكل جريمة صهيونية جديدة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وطمس هويتها العربية والإسلامية.

 

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات تمثل سياسة فاشية واستمراراً لمخططات الاستيطان والتهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد المدينة المقدسة.

 

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى التصدي لهذه السياسات التي تمثل "خطراً وجودياً على الشعب الفلسطيني ومدينة القدس"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات التي ترتقي إلى مستوى "جرائم التطهير العرقي".

