شرطة خان يونس تؤمّن مرور قافلة مساعدات مصرية تضم 95 شاحنة عبر شارع الرشيد

أعلنت شرطة محافظة خان يونس، صباح اليوم الخميس، عن نجاح عملية تأمين قافلة مساعدات مصرية مكوّنة من 95 شاحنة دخلت عبر شارع الرشيد، وذلك بعد تحويل خط سير القوافل إلى هذا الطريق الحيوي.

وأفادت الشرطة بأن قوة تأمين اللجنة المصرية، وبمشاركة قوة تأمين العائلات والعشائر، تمكنت من مرافقة القافلة حتى وصولها إلى مخازن اللجنة المصرية بسلام تام ودون أي ملاحظات.

كما أوضحت أن شرطة خان يونس نشرت عناصرها على طول الطريق الممتد من مفترق فش فرش جنوباً وحتى ميناء القرارة شمالاً، لتسهيل حركة القافلة ومنع الازدحامات وضمان وجود أمني فعّال يمنع أي اقتراب أو تعطيل لمسار الشاحنات.

وحذّرت شرطة خان يونس جميع المواطنين من محاولة اعتراض شاحنات المساعدات أو الشاحنات التجارية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الفورية واللاحقة بحق كل من يحاول ذلك.