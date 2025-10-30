الموافقة على إنشاء 1,300 وحدة استيطانية جديدة في غوش عتصيون

أقرت اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء الاستيطاني في غوش عتصيون هذا الأسبوع بالإجماع خطة لإنشاء 1,300 وحدة استيطانية سكنية جديدة، في خطوة وصفت بأنها واسعة النطاق بالنسبة للمنطقة.

وتشمل الخطة حي الجبل الروسي الواقع في جنوب مستوطنة ألون شفوت، لتقديم خدمات سكنية للمنطقة بأكملها، بما فيها مستوطنتي غوش عتصيون وإفرات.

كما تتضمن الخطة إنشاء مدارس ومرافق عامة وحدائق استيطانية، إضافة إلى منطقة تجارية كبيرة قرب المستوطنة لتلبية احتياجات جميع المستوطنات المجاورة.

واعتبر المجلس الإقليمي الاستيطاني لغوش عتصيون أن هذه الخطوة "استجابة مناسبة للعدد الكبير من السكان الراغبين بالاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن خطة التنظيم العمراني الجديدة هي الأكبر في تاريخ غوش عتصيون.