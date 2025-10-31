مظاهرة في لندن ضد انتهاكات "إسرائيل" لاتفاق غزة

شهدت العاصمة البريطانية لندن، الخميس، مظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "إسرائيل" هجماتها على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع "داونينغ ستريت" حيث يقع مقر رئاسة الوزراء البريطانية، للتنديد بانتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "أوقفوا قصف غزة"، و"(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو قاتل"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

وطالب المحتجون بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وبأن توقف بريطانيا بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، وفق الأناضول.