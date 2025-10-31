أردوغان يهاجم المستشار الألماني: ألا ترون الإبادة في غزة؟

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات داعمة لـ"إسرائيل"، أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك لهما في أنقرة.

وزعم ميرتس خلال المؤتمر أن عدم إفراج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين هو سبب استمرار الحرب على غزة، ليعتبر أردوغان حديثه تجاهلًا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" في القطاع.

ووجه أردوغان حديثه لـ ميرتس خلال المؤتمر قائلًا: "ألا ترى ألمانيا الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة؟ ألمانيا تتجاهل الإبادة والمجاعة والهجمات".

وأكد أردوغان معارضته لتصريحات المستشار الألماني، موضحًا أن ما يقرب من 60 ألفاً من الأطفال والنساء والمسنين قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف: "إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأسلحة أخرى تهدد بها غزة، بينما لا تملك حماس أي سلاح من هذا النوع. في الأيام الأخيرة، عاودت إسرائيل قصف القطاع رغم وقف إطلاق النار".

وشدد أردوغان على ضرورة لجم "إسرائيل" ووضع حد للإبادة الجماعية والمجاعة في غزة.

وأكد أنه يجب وضع حد للإبادة الجماعية والمجاعة في غزة من خلال إشراك الصليب الأحمر الألماني والهلال الأحمر التركي في هذه العملية.

وأكد أن حركة حماس لا تملك قنابل ولا تمتلك أسلحة نووية لكن كل هذه الأسلحة موجودة بيد "إسرائيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" استخدمت هذه الأسلحة، على سبيل المثال مساء أمس حين قصفت مجددا غزة بهذه القنابل.

وتساءل: "ألا ترون هذا في ألمانيا؟ ألا تتابعون في ألمانيا هذه المجريات؟ لقد سعت إسرائيل دائما إلى إخضاع غزة عبر التجويع والإبادة الجماعية، وما زالت تواصل ذلك حتى الآن".

وأوضح أن هناك تهديدات تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن الهلال الأحمر التركي لا يتمكن من إيصال المساعدات الغذائية إلى هناك. كذلك، يواجه الصليب الأحمر تهديدات متواصلة.

وذكر أن بلاده حاولت حتى الآن إيصال أكثر من 100 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة، لكنها لا تكفي، مشدداً على أنه من الضروري استمرار هذه المساعدات.