رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. الاحتلال يواصل خروقاته ويقصف بغزة وخان يونس

في اليوم الـ21 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أغارت طائرات جيش الاحتلال على بلدتي عبسان الكبيرة وبني سهيلا (شرقي خان يونس) جنوبي قطاع غزة. وقصفت المدفعية والمدرعات الإسرائيلية شرقي خان يونس والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أن المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة شهدت منذ ساعات الليل قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثفا من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نسف منازل سكنية شرق مدينة غزة.

وعلى صعيد آخر، كشف تقرير للمفتش العام بالخارجية الأميركية أن الجيش الإسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات بغزة.