دبلوماسيون وسفراء أوروبيون: منع زيارة الصليب الأحمر للمعتقلين خطأ فادح

قال دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في "تل أبيب"، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين في سجون الاحتلال "خطأً فادحًا" ويقوّض القانون الدولي الإنساني.

وأضاف سفير أوروبي أن "الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع".

وتابع أن "الصليب الأحمر طرف محايد ومتخصّص في متابعة شؤون المعتقلين، ولها خبرة طويلة في هذا المجال".

وأوضح أن "إسرائيل" لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة معتقلين من غزة منذ عامين.

وتساءل: "لا نعرف ما الذي تغيّر في قرار كاتس، لكنه يبدو استمرارًا للسياسة القائمة، وهذا أمر مقلق للغاية".

وحذر دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب من أن "القرار الإسرائيلي قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة".