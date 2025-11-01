الأمم المتحدة تدين حظر "إسرائيل" زيارة الصليب الأحمر للأسرى

أدان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القاضي بمنع وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن المفوض السامي فولكر تورك شدد على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت في رأيها الاستشاري أن للأسرى حق الوصول غير المقيد إلى الصليب الأحمر، مع السماح باستثناءات محدودة جداً في حالات طارئة.

وأضاف الخيطان أن المفوضية تطالب بأن يتم إبلاغ عائلات المعتقلين فورًا بمواقع وأوضاع أبنائهم، وبالتنسيق الكامل مع اللجنة الدولية، مع ضمان الوصول الكامل والمستقل لجميع المعتقلين دون أي قيود تعسفية.

ووقع وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، قرارًا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين المصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين" في سجون الاحتلال، في خطوة تُضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تمنع الرقابة الدولية على ظروف احتجاز الأسرى، الذين يواجهون تعذيبًا ممنهجًا وإهمالًا طبيًا وحشيًا.

ويبلغ عدد الأسرى المصنفين ضمن هذه الفئة 2454 فلسطينيًا حتى يوليو الماضي، ويتعرضون لانتهاكات تشمل الضرب والتجويع وحرمانهم من الرعاية الصحية، ما يجعل قرار كاتس جزءًا من سياسة ممنهجة لإخفاء الانتهاكات ومنع أي رقابة على ممارسات الاحتلال بحقهم.