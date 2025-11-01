عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يُدخل 24% فقط من الشاحنات المقررة ويواصل خنق القطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يُدخل يوميًا 24% فقط من كميات الشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية التي يفترض إدخالها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.

 

وأوضح المكتب في بيان له أن هذا التباطؤ يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعانيها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، نتيجة استمرار النقص الحاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

 

وأكد المكتب أنه يدين بشدة تلكؤ الاحتلال في إدخال المساعدات والشاحنات التجارية، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

 

كما دعا الرئيس الأمريكي والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة.

