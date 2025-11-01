وفد من حركة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي لبحث خروقات الاحتلال واتفاق وقف الحرب

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مدينة إسطنبول، حيث جرى بحث آخر التطورات في القضية الفلسطينية والأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة بعد اتفاق وقف الحرب.

وخلال اللقاء، قدم الوفد إلى الوزير فيدان مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب، والتي شملت استمرار القصف وعمليات القتل التي راح ضحيتها نحو 250 فلسطينياً، إضافة إلى عدم فتح معبر رفح وارتكاب العديد من الانتهاكات الأخرى لبنود الاتفاق.

واستعرض الدكتور الحية الوضع الإنساني والمعيشي الصعب في قطاع غزة، مؤكدًا التزام الحركة بما تم التوقيع عليه، بما في ذلك البحث عن جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها، وضرورة استكمال الخطوات المتفق عليها لتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع واستكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل منه.

كما ثمّن الحية الدور التركي البارز في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، داعيًا أنقرة إلى مواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية لإمداد سكان القطاع باحتياجاتهم العاجلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتناول اللقاء أيضًا الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية والقدس، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمقدسات والأسرى، حيث دعا الوفد إلى تحرك إقليمي ودولي فاعل لوقف هذه الجرائم وإنهاء العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.