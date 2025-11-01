فايننشال تايمز: “إسرائيل” تعرقل دخول المساعدات إلى غزة بنظام تسجيل جديد

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلًا عن منظمات إنسانية دولية، أن “إسرائيل” تواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال فرض نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية، ما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

 

وأوضحت الصحيفة أن 40 منظمة دولية، من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، أكدت أن “إسرائيل” رفضت 99 طلبًا لإدخال المساعدات خلال الأيام الاثني عشر الأولى من وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الاحتلال رفض تقريبًا جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين.

 

وقالت المنظمات إن هذا التعطيل المتعمد يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش السكان أوضاعًا مأساوية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه وتدهور البنية التحتية الأساسية.

